В Краснодаре отреставрировали памятник архитектуры рубежа XIX и XX столетий

Фото администрации КК

Здание на улице Красноармейской, 33 в Краснодаре имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

Строение возведено на рубеже XIX и ХХ столетий и является составной частью единого городского усадебного комплекса.

Имя первоначального владельца в архивах не сохранилось. Однако, по данным экспертов, кирпичное одноэтажное здание принадлежало крупному местному заводчику, и использовалось под табачный склад. Сейчас в здании находится Архив документов по личному составу Краснодарского края.

В ходе реставрационных работ, специалисты заменили элементы стропильных креплений и кровли. На ремонт из краевого бюджета было выделено более 600 тысяч рублей.

– Проведены комплексные историко-культурные исследования, утвержден предмет охраны объекта культурного наследия. Благодаря этому удалось отремонтировать здание, обеспечить сохранность и неизменность первоначального облика памятника на долгие годы, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.