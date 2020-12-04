В Сочи водитель за рулем «Нивы» насмерть сбил одну и покалечил еще трех женщин

Фото ОГИБДД по краю

3 декабря трагедия произошла в селе Верхнее Буу в Лазаревском районе Сочи. По обочине улицы Октемберянской шли местные жительницы-четыре женщины, 45, 34, 46,и 68-ми лет.

Рядом с поворотом на сельское кладбище из-за угла на дорогу на большой скорости внезапно выскочил автомобиль «Нива Шевроле» с 78-летним водителем за рулем.

Пожилой мужчина не справился с управлением на повороте трассы и сбил находившихся на дороге женщин.

- От полученных травм 68-летняя местная жительница погибла на месте. Еще три женщины с травмами доставлены в больницу,- рассказали в ОГИБДД по краю.