Расписание пригородных поездов изменится в Сочи 7 декабря

Фото мэрии Сочи

В понедельник. 7 декабря, на стадионе «Фишт» в матче российской Премьер-лиги клуб «Сочи» будет принимать грозненский «Ахмат». Игра начнется в 19 часов.

В связи с футбольным матчем изменится расписание пригородных поездов, курсирующих на участке от Сочи до Имеретинского курорта.

- Электропоезд «Ласточка» в этот день не будет останавливаться на остановках «Известия» и Олимпийская деревня,- сообщает пресс-служба СКЖД,

В компании также сообщили, что более подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.