Госкредит под 2%: СберБанк на Юге России и Северном Кавказе помог более чем 14 тысячам компаний на 18,3 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Весной 2020 года Правительство РФ запустило ряд программ для поддержки отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Одна из них — льготный кредит под 2%, который предоставлялся с 1 июня по 1 ноября 2020 года. СберБанк поддержал запуск программы и стал её самым активным проводником от власти к бизнесу, заключив в России более 150 тысяч договоров на сумму более 240 млрд рублей. Значительная поддержка в том числе была оказана и бизнесу регионов Юга России и Северного Кавказа.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Программа льготного кредитования под 2% стала одной из важнейших мер поддержки бизнеса и всей региональной экономики Юга России и Северного Кавказа. Благодаря этому инструменту помощь получили 14 266 компаний и ИП на сумму 18,3 млрд рублей. Наибольший спрос на участие в программе мы фиксировали у представителей сфер транспорта, торговли, услуг и логистики, а более 90% от числа получивших поддержку государства – это малый бизнес».

В Краснодарском крае программой льготного кредитования под 2% воспользовались 6 289 компаний и ИП, в общей сложности банк выдал бизнесу региона кредитов на 7,3 млрд рублей. Почти все клиенты, которые воспользовались льготной программой кредитования под 2%, выполнили её условия, и, если до апреля сохранят численность на прежнем уровне, их кредиты будут полностью погашены за счет государства. Более 98% представителей крупного и среднего бизнеса, а также более 96% из малого и микробизнеса получили право на полное погашение кредита.

Госденьги можно потратить на развитие и поддержание бизнеса, в том числе, на выплату зарплаты работникам. Если заёмщик выполнил условия договора по сохранению занятости, то кредит можно не возвращать совсем или вернуть только половину. 30 ноября участники льготной программы кредитования должны были показать, что численность сотрудников в их компаниях снизилась не более чем на 20%. При этом условии они переходят на период наблюдения и получают возможность полного погашения суммы кредита и процентов за счет государства.