Губернатор Кубани встретился с волонтерами региона

Фото администрации КК

Перед Международным днем добровольца Вениамин Кондратьев посетил региональный волонтерский центр в Краснодаре. Сейчас в крае в волонтерских движениях состоит почти 60 тысяч человек.

Губернатор поздравил волонтеров с предстоящим праздником, отметив важность их работы в период пандемии коронавируса, когда каждому человеку особенно важно знать, что к нему придут и помогут.

- Вы дарите людям уверенность в том, что они не останутся один на один со своими проблемами, – отметил глава региона.

На Кубани также действует региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Его участники проводят всероссийские и международные акции, помогают ветеранам, оказывают содействие в благоустройстве памятников героям войны.

– Волотерское сообщество – это самые разные люди. Все вместе, объединившись, мы сможем оказаться максимальную поддержку тем, кто в этом нуждается, – акцентировал губернатор.