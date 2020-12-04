42-летний житель Кубани незаконно спилил более 850 деревьев

Фото Михаил Фролов

42-летний житель станицы Каневской нанялся работать в лесхоз. Однако сделал он это отнюдь не из любви к природе.

Вместе с двумя подельниками, он принялся массово уничтожать лес для продажи, не имея на это никаких разрешений.

«Бригаде» удалось спилить более 850 деревьев различных пород в лесах Каневского района. Сумма ущерба природе составила более 42 миллионов рублей.

За очередной рубкой его и застали нагрянувшие в лес полицейские. Поначалу он находился под подпиской о невыезде. Однако, мужчина ударился в бега, но был задержан полицией. Теперь он сидит под стражей.

- ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя Каневского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.