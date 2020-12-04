Вице-премьер Голикова отметила, что на Кубани пациенты долго ждут врача после вызова

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Татьяна Голикова проанализировала проблемы регионов в период пандемии. Во всех субъектах отмечается замедление распространения коронавируса. Но уровень зараженности отличается.

- Мы отмечаем, что коечный фонд загружен почти полностью, - заявила Татьяна Голикова.

Кроме того, по ее словам, ежедневно анализируется стабильность работы колл-центров и достаток медикаментов.

По одной из позиций, отметила Татьяна Голикова, есть ухудшение ситуации.

- Больше суток приходится ждать пациентам прихода врача после вызова в Пермском, Краснодарском краях и в республике Хакасии, - сказала она.

Напомним, сегодня, 4 декабря, в краснодарском управлении Роспотребнадзора объявили, что о результате теста на коронавирус теперь будут сообщаться по смс. Более того, всем, кто контактировал с заболевшим тоже придет сообщение. Такой способ оповещения должен стать более эффективным.