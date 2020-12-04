В Майкопе завершился VI Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода»

Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля

В столице Адыгеи завершился VI Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода». Он объединил более 230 участников из 18 стран мира. Прямая трансляция мероприятия прошла в ВК-группе и на YouTube-канале Российского Союза Молодежи и Российской Студенческой Весны.

- «Этномода» подтвердила статус международного фестиваля и по форме, и по содержанию. Фестиваль объединил участников из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оргкомитете. - Из-за пандемии коронавируса часть показов и мастер-классов прошли в формате онлайн, часть – традиционно, на сцене госфилармонии республики.

Дизайнеры из разных уголков планеты продемонстрировали 58 коллекций, прет-а-порте с этническими мотивами в современной интерпретации, традиционный национальный костюм, сценический костюм с элементами этно, этноперформанс и прикладное декоративное творчество. Внеконкурсной номинацией стала номинация "Фэшн-фотография".

Гран-при «Этномоды» получила Katya Romantsov, дизайнер из Израиля, с коллекцией Defence.

КОНКРЕТНО

В номинации «Прикладное творчество и модные аксессуары в стиле «Этно» победителем стала Анна Горковенко (Майкоп) с коллекцией «Интерьерная игрушка «Медведь».

В номинации «Сценический костюм с элементами ЭТНО» лучшей признана коллекция «Красавица русской сказки» дизайнера Алёны Уткиной (Тверская область).

Пальма первенства в номинации «Этно-перформанс» досталась студии театра и моды Bilberry из Тюменской области с коллекцией «Маленькое большое море».

В номинации «Традиционный национальный костюм» лидер - Центр творчества и эстетики Nika style из города Прохладный за коллекцию «Красна девка».

В номинации «Этномотивы в современной одежде» победила Катерина Федорищева (Шахты) с коллекцией «В танце красок»