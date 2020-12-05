Пьяные родители случайно задушили свою месячную дочь

Ребенок погиб по глупости родителей

Родители троих детей дочерей - 8-летней Ксении, 2-летней Виолетты и месячной Марии решили устроить себе романтический вечер. Купили пол-литра водки и принялись вспоминать юность. Дети копошились рядом, а малышка-грудничок, по традиции, спала.

Вечер подошел к концу вместе с бутылкой горячительного, и 32-летний отец семейства вместе 34-летней супругой отправились спать.

- Они разложили старших девочек по кроватям, а крошку взяли к себе. Положили ее посередине между собой, - рассказал "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Глубокой ночью материнский инстинкт разбудил женщину. Она судорожно начала искать младенца по кровати. И нашла несчастную малышку, лежащую на животе.

- Сверху на тельце ребенка лежала нога ее мужа, - пояснили "КП"- Кубань". - Но тело ребенка было еще теплым.

Вероятнее всего, родители случайно задушили девочку, ворочаясь во сне. Горе-мать начала делать ей искусственное дыхание, но ничто не помогло. Ребенок погиб.

Произошло это еще 24 октября, но стало известно только сейчас. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обвиняемой по делу значится мать крошки.