За сутки в госпитали Кубани попали 170 человек с COVID-19

Новых пациентов фиксируют ковид-госпитали Кубани

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае остается напряженной. На прошлой неделе график по количеству заболевших несколько дней опускался, но снова пополз вверх. По данным на 5 декабря за последние сутки в госпитали Кубани попали 170 человек с COVID-19, накануне было отмечено 174 заболевших.

- В Краснодаре заболели 60 человек, девять – в Сочи, по восемь – в Туапсинском и Тимашевском районах, семь – в Белоглинском. По шесть заболевших в Павловском и Красноармейском. По пять – в Анапе, Ленинградском, Славянском, Абинском, Крымском и Выселковском районах. По четыре положительных результата в Горячем Ключе, Апшеронском и Приморско-Ахтарском муниципалитетах. По три – в Каневском, Курганинском и Темрюкском районах. По два человека выявлено в Белореченском, Брюховецком, Кущевском, Северском и Новопокровском. По одному – в Динском, Ейском, Крыловском, Кореновском и Тихорецком районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Больны 11 детей. Самому младшему из них 4 года. Стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 91 пациент, еще пятеро – на ЭКМО.