Умерли еще девять человек с коронавирусом

Всего жертв коронавируса уже 636 человек

На Кубани продолжат умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 5 декабря за последние сутки в госпиталях региона скончались девять пациентов.

- В краевой клинической больнице №1 умерла 70-летняя краснодарка с пороком аортального клапана. Врачам военного госпиталя не удалось спасти 69-летнего краснодарца с язвой желудка женщину такого же возраста с гипертонией не спасли в инфекционной больнице кубанской столицы. В Крымске умер 72-летний житель Геленджика, страдавший ишемией сердца. Двое скончались в Сочи. В Тихорецкой ЦРБ перестало биться сердце 53-летнего пациента. В Северской ЦРБ скончалась после пневмонии женщина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

У всех умерших наряду с коронавирусной пневмонией были сопутствующие заболевания. Общее число летальных случаев за время пандемии на Кубани достигло 636.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали 170 человек с COVID-19. Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти.