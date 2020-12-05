Дольщики 18 домов в Сочи получили ключи от квартир

Фото: АВА групп

«Каждый этап строительства мы делаем индивидуальным, но вместе с тем соблюдаем общую концепцию микрорайона Министерские озера. Кроме этого, в декабре мы приступили к работам по подготовке строительной площадки для общеобразовательной школы и детского сада. В конце декабря планируем открыть третий выезд из микрорайона, что значительно разгрузит нагрузку на действующие дороги и упростит выезд из микрорайона» - вице – президент AVA Group по г. Сочи Даниил Карбивник.

Название 4 этапа строительства – Город Детства не случайно. Основой благоустройства придомовых территорий стал город для детей, где расположился свой замок, дороги, знаки дорожного движения, чтобы дети учили правила с юных лет. Детские и спортивные площадки для детей, зоны отдыха для взрослых спланированы так, что каждый житель найдет себе занятие по душе. По территории жилого квартала Город детства продолжена набережная вдоль реки Бзугу, которая соединяет два жилых квартала в единую территорию.

Фото: АВА групп

Выдача ключей и оформление документов для новоселов организована на территории комплекса в дополнительном офисе. Для организации выдачи ключей и оформления документов разработан индивидуальный график для каждого дома и предусмотрены все меры безопасности предписанные Роспотребнадзором. По традиции Застройщиком организована короткая развлекательная программа для новоселов, небольшие угощения и конкурсы.

В следующем году компания AVA Group планирует начать работы по строительству последнего пятого этапа ЖК Министерские озера, который будет так же уникален. Например, пешеходные зоны планируется превратить в терренкур, а подпорные конструкции станут стеной для скалолазания. Здесь же появятся коммерческие помещения для объектов инфраструктуры, которые расположатся на первых этажах жилых домов.

Специализированный Застройщик АВА Сочи входит в состав холдинга АВА Групп. В 2020 году завершено строительство 21 дома общей площадью более 70 000 кв.м.