В Адыгее 16-летний студент вынес бабушку из горящего дома

Дамир Бижев. Фото: ГУ МЧС по Адыгее

Пожар случился вечером, 3 декабря, в хуторе Гавердовском в Адыгее в двухэтажном доме, где жила одинокая бабушка.

16-летний студент технического колледжа в Майкопе Дамир Бижев из своего окна напротив увидел пылающую крышу. Не задумываясь, он рванул спасать женщину.

- Я открыл входную дверь. Там все было в дыму, - рассказывает Дамир. - Внутри было тяжело дышать, лестница горела. Я поднялся наверх в поисках бабушки.

Соседка была в спальне. Она уже была без сознания.

- На помощь ко мне пришел отец. Вместе мы взяли ее на руки и вынесли из дома в безопасное место, - продолжает Дамир.

Но в охваченном огнем жилье осталось еще одно живое существо - собака. И Дамир вернулся за ней.

- К моменту, когда мы прибыли на место ЧП, парень справился с главной задачей - спас человека и собаку, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по республике Адыгея.

Сейчас Дамира собираются представить к награде.