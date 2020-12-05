После аварии на дороге, где погибли пять человек, следователи начали проверку

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Трагедия произошла сегодня утром, 5 декабря, когда 99-ая вылетела на встречку на трассе Краснодар - Ейск. Ею управлял, как стало известно, 22-летний сотрудник полиции по Щербиновскому району. Молодой человек погиб вместе с другим водителем "десятки" и его тремя пассажирками. А следователи СУ по Краснодарскому краю начали проверку.

- Водитель-полицейский не был при исполнении, он ехал по личным делам. Предварительно, на 135 км в районе хутора Ударный он выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2110, в котором находились трое пассажиров, - сообщили "КП"- Кубань" в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают следователи-криминалисты краевого управления. По поручению руководства ведомства им поручено разобраться в ЧП.

- Назначен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Будут назначены судебные медицинские, автотехнические экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование причин смертельного ДТП продолжается.