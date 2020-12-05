В Краснодаре на участке улицы Сормовской запретят стоянку транспорта

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре на участке улицы Сормовской нельзя будет оставлять машины. Такое решение принято мэрией города. Запрет начнет действовать с 25 декабря.

- Дорожные знаки на этот счет установят по четной стороне улицы Сормовской на участке от улице Братской до улице Монтажной, - сообщили в городской администрации.

В мэрии просят обращать внимание на знаки и не угодить под штраф.

Напомним, в Краснодаре теперь не будут эвакуировать автомобили с улиц. Скоро на улицах Краснодара появятся стационарные и мобильные фото- и видеокамеры. Ожидается, что система будет фиксировать до 1000 нарушений в день. Дальше на водителя будут составлять протоколы и наказывать рублем.

Напомним, что в настоящее время в Краснодаре зарегистрировано порядка 500 тысяч автомобилей, но ежедневно в город въезжают еще тысячи.