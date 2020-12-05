"Краснодар"с разгромным счетом обыграл волгоградский "Ротор"

5 голов и два дубля. Фото: @fckrasnodar

В Краснодаре в рамках Премьер-лиги встретились "горожане" и волгоградский "Ротор". Матч завершился со счетом 5:0.

Футбольный клуб Галицкого наконец восстановил полностью свой состав и это сразу отразилось на ходе игры.

В первом тайме в ворота соперника заколотил два мяча нападающий Ари, после выхода на поле которого любой матча команды выглядит оживленнее. Примечательно, что дубль Ари оформил, забив пенальти вратарю Волгограда.

Третий гол в ворота "Ротора" на радость болельщикам забил Шапи.

Автором четвертого и пятого мячей стал шведский нападающий Виктор Классон.

По мнению аналитиков, вдохновения игре ФК "Краснодар" придала недавняя победа над "Реном" в Лиге чемпионов. Он стал первым российским клубом, который добился результата на этом престижном турнире.

В российском чемпионате, правда, несмотря на сегодняшнюю победу, "Краснодар" занимает пока лишь восьмую строчку.