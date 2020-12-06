У защитника «Краснодара» Кайо во время матча против «Ротора» родилась дочь

Фото: ФК Краснодар

Радостное событие произошло вечером 5 декабря в семье защитника ФК «Краснодар» Кайо. Его супруга Каролайн родила дочь. Молодой отец узнал об этом сразу после победного матча РПЛ с «Ротором», в котором он сыграл все 90 минут. Малышку назвали Катерина.

- Футбольный клуб «Краснодар» поздравляет Кайо с прибавлением в семействе. Желаем счастья молодым родителям и крепкого здоровья малышке! – говорится в сообщении клуба.

Вечером 5 декабря в матче 17 тура РПЛ «Краснодар» разгромил волгоградский «Ротор» со счетом 5:0. По два мяча забили Ари и Классон, еще один гол на счету Шапи, которого и признали лучшим игроком матча.