В Краснодаре «накрыли» ночную COVID-вечеринку

Фото: департамент потребительской сферы Краснодарского края

В Краснодаре действует режим повышенной готовности, согласно которому запрещена работа заведений общепита, ночных клубов после полуночи. Однако желание устроить ночную вечеринку оказывается сильнее запретов, поэтому проводятся «секретные» мероприятия.

Одно из таких прервала рейдовая группа из сотрудников департамента потребительской сферы Краснодарского края, полиции Краснодара и управления торговли администрации города.

Закрытая вечеринка проходила в клубе Block House. Мероприятие пришлось остановить, а сотрудники Роспотребнадзора составили административные материалы. Теперь дело отдадут в суд, который может принять решение о закрытие заведения на срок до 90 суток.

- Требования ко всем предприятиям одинаковые. Даже если проведение вечеринок тщательно скрывается, в любом случае мы вычислим и накажем заведения, которые нарушают ограничения, действующие в регионе, - заявил глава краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.