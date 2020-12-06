На Кубани в пожаре погибли трое мужчин, еще одного спасли соседи

Вечером 5 декабря в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района произошел пожар, в котором погибли три человека. Трагедия разыгралась на улице Кольцова.

Дым, валящий из частного дома, заметили соседи в 23:14 и сразу же вызвали пожарных. До приезда спасателей, сосед смог вытащить из огня 49-летнего мужчину, который был в гостях. Его здоровью ничего не угрожает.

После того, как пожар потушили на месте обнаружили тела троих мужчин – 56-летний хозяин дома и двое его гостей. Предварительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту гибели троих человек в пожаре следователи начали проверку.

- Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.