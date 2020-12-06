Коронавирус в Краснодарском крае на 6 декабря: среди новых заболевших двухмесячный малыш

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 декабря

В Краснодарском крае продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. По данным на 6 декабря за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 172 человек. Среди новых пациентов двухмесячный малыш, самому старшему заболевшему – 89 лет.

Лидером по количеству случаев коронавируса остается Краснодар, здесь диагноз подтвержден у 50 человек, еще 14 – в Горячем Ключе, в Тимашевском районе - 12.

За сутки скончались семь пациентов, общее число жертв пандемии на Кубани достигло 643.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 23105 человек, выздоровели 15695 пациентов. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 407,1. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 99 пациентов, еще пятеро – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 7583 человека, включая 2190 детей.