«Откат» на 13 миллионов: В Сочи задержан главврач Краевой больницы Забайкалья

Виктора Шальнева доставили в Читу и заключили под стражу

В Сочи задержан главный врач Краевой клинической больницы Забайкальского края. Мужчину обвиняют в получении взятки в размере 13 млн рублей.

По версии следствия, эта сумма «отката» от директора компании-поставщика медицинского оборудования за заключение договора.

- Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Врач задержан следователями в городе Сочи и доставлен в Читу. В его квартире, рабочем кабинете проведены обыски, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Главный врач больницы заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.