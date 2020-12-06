В Краснодаре открыли новый центр занятости

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открылся новый офис центра занятости «Работа России. Здесь жители краевого центра смогут получить консультацию и помощь в поиске работы с учетом их квалификации, навыков и интересов. Все услуги совершенно бесплатны.

Новый офис расположен по адресу: ул. Атарбекова, 1/1. Прием граждан и работодателей ведется с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8 до 16 часов. В планах – обновить все центры занятости, чтобы они работали по принципу «одного окна». До конца года аналогичный центр будет открыт в Новороссийске.

– Также в регионе в рамках нацпроекта продолжается обучение специалистов служб занятости населения. Их знакомят с новыми механизмами и технологиями по организации работы в современных «кадровых центрах», – сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.