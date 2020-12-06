В Краснодаре за неделю расчистили 11 участков ливневой канализации

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Муниципальная служба по содержанию сети ливневой канализации в Краснодаре за уходящую неделю очистила от мусора 11 участков на улицах Уральской, Сормовской, Офицерской, Красноармейской, Буденного, Темрюкской, Восточно-Кругликовской, просторной и на Лунном переулке.

В составе службы работают 12 единиц техники – для промывки ливневок под напором, а также для выкачивания ила.

С июня 2019 года специалисты прошли уже почти 240 километров ливневой канализации по 904 адресам, расчищено 7200 дождевых колодцев.