Перепутал педали: В Армавире с парковки торгового центра на тротуар упал автомобиль

Фото очевидца

Необычное ДТП случилось днем 6 декабря в Армавире. На улицу Кирова с пятиметровой высоты упал автомобиль, который выкатился с парковки торгового центра. В воздухе машина перевернулась, снесла ограждение у тротуара и легла на крышу поперек проезжей части.

Как стало известно «КП-Кубань» в машине находились два человека, они выжили.

- По предварительным данным, водитель перепутал педали, пострадавших в данном ДТП нет, - приводит слова инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгении Черняевой портал gorodarmavir.ru