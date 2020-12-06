Ветер и мороз: МЧС предупредило о возможном обледенение судов в Азовском море

Экстренное предупреждение действует до конца дня 7 декабря

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра и мороза в акватории Азовского моря. Это может привести к обледенению судов и сгону воды до опасных отметок и ниже в Таганрогском заливе. Предупреждение действует с 18 часов 6 декабря до конца суток 7 декабря.

- Прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера, и происшествий, связанных с потерей устойчивости, возможным опрокидыванием судов, повреждением причальных сооружений, посадкой судов на мель, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Гидрометцентра России ветер в Краснодарском крае будет господствовать до конца дня 8 декабря. В районе Новороссийска порывы могут достигать 24-29 м/с, от Анапы до Туапсе – 18-23 метра в секунду.