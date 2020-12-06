Муниципалитеты Краснодарского края будут выдавать разрешения на строительство многоэтажек по единой инструкции

Застройка будет вестись по правилам

В администрации Краснодарского края разработают единую инструкцию по выдаче разрешений на многоэтажное строительство для муниципалитетов. В нем пропишут список требований, которым должен соответствовать проект, в противном случае строительство будет невозможно.

Теперь будет учитываться зонирование по генплану, расчет количества жителей и обеспеченность социальными объектами и парковочными местами. Проверять будут и организации, выдающие проектные разрешения.

– Если коммерческая экспертиза выносит благоустройство территории на соседние участки и действующие социальные объекты, то это уже основание для направления материалов в надзорные органы и лишения лицензии подобных специалистов, – подчеркнул первый вице-губернатор.

Новый подход должен исключить нарушения, которые все еще случаются – переуплотнение застройки и отсутствие достаточного количества соцобъектов.