В Краснодаре 7000 человек остались без света из-за аварии на сетях

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Вечером 6 декабря в Краснодаре из-за аварии на сетях электроснабжения без света остались 7000 человек в Прикубанском округе. Свет в домах погас в 19:32 на улицах 1-го Мая, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Черкасской, Яснополянской, Российской, Домбайской, Уссурийской и близлежащих.

- Причины аварии выясняют специалисты «НЭСК-электросети». Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Жители домов, оставшихся без электричества могут получить информацию по номерам филиала НЭСК-Электросети - 8 (861) 226-25-40; ЕДДС Краснодара: 050 или 8 (861) 214-33-36; а также в дежурной службе Прикубанского округа: 8 (861) 214-33-39.

Как уточнили в администрации Краснодара, последствия аварии устранили и в 21:58 свет вернулся в дома горожан. Причиной отключения стало повреждение кабельной линии между двумя подстанциями.