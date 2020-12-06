До минус 10: Северный ветер принес на Кубань похолодание

Погода в Краснодарском крае будет ненастной Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Господствовавший в воскресенье 6 декабря на большей части территории Краснодарского края ветер, продолжит доставлять неприятности жителям региона и в начале недели.

В Краснодаре 7 декабря порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-17 м/с. Ночью будет от 2 до 4 градусов мороза, а днем от 1 до 3 градусов выше ноля.

В это же время по краю ночью приморозит до минус 8, а в северо-восточных районах и до минус 10 с ветром 15-20 метров в секунду. На большей части региона ночами будет от 0 до минус 5, а днем от 0 до плюс 5.

На Черноморском побережье северо-восточный ветер будет еще сильнее – порывы в Новороссийске могут достигать штормовых 26-31 метр в секунду, в остальных районах от 12 до 14 метров в секунду. При этом днем воздух успеет прогреться до 11 градусов на юге побережья, ночью обойдется без заморозков.

8 и 9 декабря в Краснодарском крае возможны небольшие осадки – снег и дождь, сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер немного ослабнет, ночью мороз от 3 до 8 градусов, днем от минус 3 до плюс 4.

На побережье возможны дожди, ветер на участке от Анапы до Геленджика – 12-17 метров в секунду, в Новороссийске порывы до 23. Ночью от нуля до шести градусов тепла, днем от 6 до 13 градусов.