За выходные на Кубани умерли 16 пациентов с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в крае скончались 643 коронавирусных пациента. В основном у всех умерших имелись сопутствующие заболевания.

За выходные в госпиталях региона не удалось спасти 16 человек. Это рекордное число летальных случаев за два дня.

- 5 декабря умерли девять пациентов, 6 декабря – семь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Все умершие на выходных с коронавирусом были в зрелом возрасте – от 53 до 82 лет.

Стоит отметить, что увеличилось количество «тяжелых» пациентов. На сегодняшний день, к ИВЛ подключено 99 пациентов (по данным на пятницу, 4 декабря к ИВЛ было подключено 54 человека), еще пятеро находятся на ЭКМО.