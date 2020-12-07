Из Москвы запустят дополнительный поезд в Сочи в новогодние праздники

В поездах пассажирам рекомендуют надевать маски Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для туристов из Москвы, планирующих посетить в новогодние и рождественские праздники горнолыжные курорты, 25 декабря запускается дополнительный поезд из Москвы до Розы Хутор. Также состав будет курсировать и в обратном направлении.

- Поезд № 160/159 сообщением Москва — Роза Хутор будет отправляться с Казанского вокзала Москвы 25, 27, 29 декабря и 5 января в 19:50. В обратном направлении, со станции Роза Хутор, поезд тронется 3, 5, 7, 9 января в 19:48, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «РЖД».

Также в новогодние каникулы будет ходить специальный дополнительный поезд «Лыжная стрела» из Ростова-на-Дону и Краснодара к горнолыжному курорту Роза Хутор. На нем до Сочи можно добраться с 25 декабря по 10 января. Из Роза Хутор вагончики будут отправляться в 18:17, прибытие в 08:06, а из Ростова-на-Дону выезд в 21:43, на месте поезд будет в 10:24. На маршруте состав будет останавливаться на станциях Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер.

В поездах пассажирам рекомендуют надевать маски и перчатки и не снимать в течение всей поездки.