Власти Краснодара предложат альтернативный маршрут трамвайной ветки в Восточно-Кругликовский микрорайон

Фото: krd.ru

В краевом центре жители Восточно-Кругликовского района обратились к мэру. Они выразили опасение, что из-за строительства новых трамвайных путей некоторые частные дома попадают под снос. При этом глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что никакие разрешительные документы еще не подписывал. А на городской планерке в администрации дал поручение разобраться в ситуации.

- Реализация представленного на данный момент варианта маршрута трамвайной линии в Восточно-Кругликовский микрорайон не представляется возможным ввиду его высокой стоимости. Поэтому департамент транспорта предложит альтернативную схему прохождения ветки, - отметили на совещании в мэрии.

В ближайшее время активистов соберут в администрации и вместе с чиновниками они обсудят оптимальный маршрут, необходимый данному району.

Напомним, что у муниципалитета есть планы по строительству трамвайных путей с разворотным кольцом по улице Домбайской. Линия будет самой протяженной из запланированных.