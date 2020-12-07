«Последствия ощущал очень долго»: Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о том, как переболел COVID-19

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о том, что тяжело переносил последствия коронавирусной инфекции. Болезнь 20-летний футболист перенес в начале мая. Он рассказал, что только сейчас он отошел от последствий COVID-19.

– Это была довольно серьезная история. Я две недели провел в больнице, потерял в весе. Эта болезнь – она разрушает весь ритм работы организма. Последствия ощущал очень долго. Только две-три недели назад я почувствовал прилив сил, вернулся в нормальное состояние. Теперь набираю боевую форму, - рассказал Магомед-Шапи Сулейманов в интервью клубной пресс-службе.

Футболист рассчитывает расти и развиваться дальше вместе с командой, чтобы реализовать все планы. Шапи пожелал всем здоровья, а самым запоминающимся моментом года он назвал гол в ворота «Севильи» со штрафного.