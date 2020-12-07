Мэр Краснодара напомнил о запрете новогодних вечеринок

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В краевом центре собственники клубов и баров продолжают нарушать режим повышенной готовности. В связи с этим мэр города обратился ко всем ресторатором с просьбой подойти ответственнее к принятым мерам в период напряженной ситуации с коронавирусом.

- На сегодняшний день еще действуют серьезные ограничения. После полуночи все бары, рестораны и подобные заведения должны быть закрыты. И самое главное, что новогодних кооперативов, когда отмечают новогодние праздники коллективами, как это раньше было принято, в ресторанах и барах, в этом году не будет. То есть посещать можно, но о новогодних вечеринках речь не идет, - акцентировал Евгений Первышов.

Глава снова напомнил о запрете, потому что накануне в клубе Block House «накрыли» ночную COVID-вечеринку. Заведение закрыли, теперь клубу грозят серьезные санкции, вплоть до 90 суток приостановки деятельности.