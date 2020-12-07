Футболисты «Краснодара» вылетели в Лондон на матч против «Челси»

Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В понедельник 7 декабря футболисты «Краснодара» отправились в Лондон, где сыграют свой последний матч в Лиге чемпионов против «Челси». Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 8 декабря в 23:00 по московскому времени.

Самолет российской команды отправился из аэропорта Пашковский в 11:30. Сегодня в 21:30 по московскому времени главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и полузащитник Виктор Классон дадут пресс-конференцию, после чего «быки» проведут тренировку на стадионе «Челси».

Лондонцы будут готовиться к битве с «Краснодаром» на своей базе, пресс-конференция с участием тренера хозяев Фрэнка Лэмпарда начнется в 16:00 по московскому времени.

Матч «Челси» - «Краснодар» станет последним для команд на групповом этапе Лиги чемпионов и не повлияет на турнирные расклады. Англичане гарантировали себе первое место в группе E и выход в плей-офф турнира, а «Краснодар» с третьего места продолжит выступления с 1/16 Лиги Европы.

На кону лишь призовые и еврокубковые очки. Команда-победитель получит 2,7 млн евро, в случае ничьей оба соперника получат по 900 тысяч евро.

Матч «Краснодар» - «Челси» 28 октября, который прошел на стадионе «быков» завершился со счетом 0:4 в пользу англичан.