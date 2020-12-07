Жительница Кубани задавила на машине своего возлюбленного из-за бутылки спиртного

Расследование продолжается

События разворачивались в Красноармейском районе. 35-летняя женщина вместе с 49-летним сожителем после вечеринки довозили знакомую домой. Когда гостья вышла, мужчина увидел, что с собой она прихватила бутылку спиртного. Он пришел в ярость и стал отрываться на возлюбленной. Потом вышел из машины, чтобы пойти забрать алкоголь. В это время женщина за рулем обиделась и хотела уехать. Ее суженый начал останавливать машину. Но автоледи дала по газам и намеренно сбила сожителя. От полученных травм он умер на месте.

- В отношении 35-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в причинении телесных повреждений, повлекших смерть, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии.