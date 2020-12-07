В Новороссийске сильный ветер валил деревья и срывал крыши

Фото: instagram.com/alekseioderov

В воскресенье, 6 декабря, в город-герой зашел коварный норд-ост. Сильный ветер срывал крыши и ломал ветки. Последствия устраняли спасатели.

- На Анапском шоссе дерево не выдержало ветровой нагрузки и упало на провода и задев при этом легковой автомобиль. Спасатели выехали на место и при помощи автокрана убрали дерево, а затем распилили его, - сообщил на своей странице в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Также новороссийцы рассказали, что на проспекте Ленина порывы ветра практически оторвали обшивку одного из домов, но спасатели вовремя приколотили все на место. Листы черепицы оторвало с частного дома на улице Гражданской. На окраинах города местные жители наблюдали поваленные ветром заборы и разбросанные на дорогах ветки от деревьев.