В Сочи чуть не унесло в открытое море 16-летнюю девочку

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС РФ

Вечером 6 декабря прохожий увидел в море плавающую девочку. Очевидец побежал за фонарем, а когда вернулся, она скрылась из вида. Мужчина сразу же позвонил спасателям.

- Сообщение о том, что на пляже «Бирюза» в море находится подросток, поступило дежурному в 19:30. Спасатели Лазаревского подразделения нашли девушку и помогли ей выбраться из воды. Пострадавшей оказалась 16-летняя жительница Сочи, она сама пошла купаться. Подростка передали полицейским, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В настоящее время девушка чувствует себя хорошо и находится дома.

Спасатели добавили, что в тот же день выезжали на ДТП в Адлерском районе. На пересечении улиц Каспийская и Триумфальная в результате аварии в салоне машины оказался заблокирован человек. Мужчину деблокировали и передали медикам.