В Краснодаре с улицы Уральской продолжают убирать незаконные постройки

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В краевом центре по улице Уральской продолжают наводить порядок. Здесь сносят металлические гаражи и другие незаконные постройки. На разделительной полосе улицы они находятся незаконно.

- Видно, что в этом месте многие гаражи долгое время не используются или брошены, двери заросли травой. И даже если используются — они стоят там незаконно. Нужно ликвидировать подобные постройки, - сказал на планерном совещании мэр города Евгений Первышов.

На освобожденных участках появятся спортивные, детские площадки или зеленые зоны. Вид благоустройства выберут с учетом мнения жителей. Например, на улице Станкостроительной после сноса гаражей обустроили парковку для жильцов многоквартирных домов.

Также стоит отметить, что сейчас идет демонтаж 30 металлических гаражей по улице Тополиная Аллея, 2/2.