На Кубани суд присяжных признал виновным местного жителя в убийстве женщины-таксистки

Фото СК РФ

32-летняя женщина- водитель такси одной из транспортных компаний Краснодара, бесследно исчезла в марте 2019 года. Случилось это после того, как она отправилась по заказу клиента в Северский район края.

Как выяснили впоследствии сотрудники СК, ее клиент поехал вместе с ней на такси в станицу Смоленскую. Пассажир полагал, что в машине находится крупная денежная сумма. Он задушил женщину, забрал всю наличность, а тело убитой выбросил в ближайший овраг.

Вскоре нападавший был задержан. Сейчас судом присяжных он признан виновным в убийстве.

- Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны достаточными для вынесения вердикта присяжных Владимиру Гранину, который признан виновным в убийстве 32-летней жительницы города Краснодара, сопряженном с разбоем (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ), разбойном нападении на нее (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ) и краже ее имущества (п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

На основании вердикта присяжных, судом вскоре будет оглашен приговор.