Вениамин Кондратьев вручил памятные медали президента России волонтерам Кубани

Фото администрации КК

В акции «#МыВместе» приняли участие почти 6 тысяч добровольцев в городах и районах региона Кубани. Волонтеры проделали огромную работу. С периода начала пандемии они более 40 тысяч раз доставляли лекарства и продукты остававшимся дома пожилым людям.

И сейчас за участниками проекта в крае закреплено более 800 пожилых граждан, в том числе 285 ветеранов Великой Отечественной войны.

В ходе встречи с губернатором Кубани добровольцы обсудили с Вениамином Кондратьевым дальнейшее развитие волонтерства и работу краевого ресурсного центра, который открыт на базе «Центра молодежных инициатив» в Краснодаре.

– Жители нашей страны всегда помогали друг другу, и ситуация, в которой мы все сегодня находимся, еще раз это подтвердила. Добровольческое движение на Кубани уже объединяет 60 тысяч человек, но, уверен, своим примером вы сможете привлечь в движение еще сотни тысяч людей, – отметил глава региона.

Губернатор вручил волонтерам памятные медали президента России за помощь пожилым жителям края во время карантина.