Из 1500 км сетей ливневой канализации в Краснодаре не работает 600 км

Фото мэрии Краснодара

В 2021 году в Краснодаре собираются приступить к обновлению сетей ливневой канализации на улице Переходной. Как отметил мэр краевого центра, это позволит решить одну из наиболее старых городских коммунальных проблем. Территорию рядом с Вишняковским сквером затапливает уже десятилетиями.

— Помимо прочистки, нам необходимо находить возможности по прокладке и строительству новых сетей ливневой канализации, думать об очистных сооружениях. В этой части мы направили обращение к депутатам Государственной Думы РФ. Нам необходима поддержка в реализации этих проектов, потому что они требуют больших вложений, — сказал Евгений Первышов в ходе совещания в мэрии.

Работы на ливневых сетях в городе идут активно, однако до их полного завершения еще очень далеко. Почти половина сетей все еще находится в неудовлетворительном состоянии.

- Мы провели паспортизацию сетей, и у нас уже есть предельная протяженность — 1,5 тыс. км. В процессе паспортизации мы выяснили, что 600 км у нас находятся в неработоспособном состоянии, — рассказал вице-мэр Краснодара Артём Доронин.