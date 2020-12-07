В Сочи стадион «Фишт» готовится к декабрьским играм

Фото пресс-службы стадиона "Фишт"

За 13 дней на спортивной арене пройдут 3 игры в рамках российской Премьер-лиги по футболу и один матч регби с участием сборной России.

Поэтому сотрудники стадиона готовятся встретить первый зимний месяц во всеоружии.

Фото пресс-службы стадиона "Фишт"

К каждому матчу поле стадиона готовят десятки сотрудников. Проверяют его и перед матчем чемпионата России между «Сочи» и «Ахматом» 7 декабря.

Бывают ситуации, когда даже красивый с виду газон не соответствует нормам и является травмоопасным, а, бывает, наоборот выглядит газон не очень, но зато его характеристики соответствуют всем стандартам.

Да и само качество игры напрямую зависит от параметров, которые проверяет перед каждым матчем делегат от РФС.

- Сегодня по результатам тестов поле в отличном состоянии. Все показатели в пределах нормы, поле стандартное к матчу все готово, никаких препятствий,- рассказал в ходе пресс-тура на стадионе главный агроном «Фишта» Дмитрий Кривчиков