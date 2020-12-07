Более 2,5 млн жителей Краснодарского края уже сделали прививку от гриппа

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План по вакцинации от гриппа на Кубани выполнен более чем на 70%. В том числе, по данным регионального Минздрава, прививки сделали уже более 800 тысяч несовершеннолетних, и около 700 тысяч человек старше 60 лет.

Вакцинацию прошли более 100 тысяч работников из сферы образования и почти 80 тысяч медработников.

– Для иммунизации населения от гриппа на Кубань поставлено 3 млн доз вакцины. Ожидается дополнительная поставка еще более 400 тысяч доз, – рассказали в Минздраве.

Сейчас в регионе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидемического порога. До конца года намечено привить от гриппа около 3,5 миллионов жителей края.