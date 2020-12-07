На горных курортах Сочи в новогодние каникулы будут работать более 200 кафе и ресторанов

Фото мэрии Сочи

На курортах Красной Поляны в Сочи гостей во время новогодних каникул будут обслуживать 240 кафе и ресторанов, а также более 250 магазинов.

А на самих горнолыжных трассах с 1 января 2021 года будут работать более 170 объектов общественного питания. Они рассчитаны почти на 13 тысяч мест. Все комплексы также организуют у себя новогодние ярмарки на открытом воздухе.

На совещании в мэрии курорта владельцам торговых точек и общепита еще раз напомнили о необходимости соблюдения персоналом и посетителями социальной дистанции и масочного режима. На всех предприятиях ежедневно должна проводиться дезинфекция.

– Руководители предприятий розничной торговли извещены о необходимости обеспечить достаточный товарный запас и расширить ассортимент за счет продукции краевых производителей, – рассказал заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Александр Дутов.

В Сочи, как и во всем Краснодарском крае время работы кафе и ресторанов ограничено до полуночи, а также запрещено проводить банкеты и корпоративы, в том числе и в новогоднюю ночь.