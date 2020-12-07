Мнимый полицейский-вымогатель предстанет перед судом в Краснодаре

Фото Светланы Маковеевой

28-летний приезжий из Кабардино-Балкарии в Краснодаре решил шантажировать местного жителя. Гость региона представился полицейским и потребовал у него 150 тысяч рублей за якобы имеющуюся возможность увода от уголовной ответственности.

В первый раз попытка рэкета удалась-деньги мнимый полицейский получил. Этого ему показалось мало, и он повторно потребовал от мужчины ту же сумму. В момент получения очередного транша приезжий был задержан оперативниками угрозыска.

- Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего приезжего из Кабардино-Балкарской Республики по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.