Стать инвестором просто с Газпромбанком

Теперь покупать ценные бумаги на фондовом рынке розничным клиентам станет еще проще с новым онлайн-сервисом. Мобильное приложение «Газпромбанк Инвестиции» для розничных клиентов, предоставленное брокером ООО «ГПБ Инвестиции» существенно облегчает процесс торговли акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами. При этом клиентам не нужно посещать отделение банка – открыть брокерский или инвестиционный счет и оформить сделку можно дистанционно.

Преимуществом сервиса для начинающих игроков фондового рынка является возможность попробовать свои силы без финансовых вложений. Для новичков в приложении разработан демопортфель. Сразу после регистрации начинающий инвестор может открыть учебный счет и прокачать навыки инвестора.

Для пользователей онлайн-сервиса отсутствует абонентская плата за обслуживание брокерского счета. Не предусмотрено для клиентов и комиссии за зачисление и вывод денежных средств в рублях. Тариф за совершаемые операции составляет 0,06% от суммы сделки.

Кроме того, мобильное приложение помогает инвесторам быть в курсе событий на фондовом рынке и находить объекты инвестирования. Для этого к услугам клиентов самые свежие новости и актуальная информация о компаниях-эмитентах, включая их финансовые показатели.

- Фондовый рынок стремительно набирает популярность у розничных клиентов, чему способствует динамичное развитие онлайн-сервисов для проведения биржевых операций. В Газпромбанке мы тоже видим растущий интерес к инвестиционным инструментам со стороны наших клиентов, и сегодня рады представить новую платформу, которая поможет сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам и также будет полезна более опытным инвесторам. Мы приложили значительные усилия, чтобы сделать наш сервис одним из самых удобных и качественных на рынке – с понятным интерфейсом и быстрым доступом к любой интересующей информации. Уверен, что он будет пользоваться большим спросом у наших текущих и будущих клиентов, - прокомментировал первый вице-президент, член правления Алексей Попович.

Подробную информации о новом онлайн-сервисе можно на сайте банка. Приложение «Газпромбанк Инвестиции»доступно для скачивания в App Store или Google Play. Клиентам также доступна веб-версия приложения.