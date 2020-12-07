Более 145 тысяч предпринимателей на Кубани перейдут на новый налоговый режим

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С начала 2021 года в стране прекращает действие единый налог на вмененный доход. И до конца 2020 года его плательщикам придется избрать новый режим налогообложения.

Согласно принятым правилам, не определившиеся с выбором, будут автоматически переведены на общую систему налогообложения. Это касается почти 150 тысяч предпринимателей Кубани.

– В Краснодарском крае около 146 тысяч предпринимателей применяют единый налог на вмененный доход – это более половины субъектов малого и среднего предпринимательства , – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Для удобства предпринимателей на сайте www.mbkuban.ru собрана информация о других доступных налоговых режимах и способах перехода на работу с ними.

Например, чтобы перейти на патентную систему налогообложения, предпринимателю нужно подать заявление на получение патента за 10 дней до начала его применения – то есть не позднее 17 декабря 2020 года.

А вот начать уплачивать налог на профессиональный доход можно и без посещения налоговых органов.