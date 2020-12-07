В Краснодаре досрочно отремонтировали шесть участков дорог из списка 2021 года

Фото мэрии Краснодара

Ремонт дорог в рамках профильного нацпроекта в Краснодаре завершен на шести участках улиц города, которые планировали к ремонту в 2021 году.

Еще столько же участков трасс обновление ждет в самое ближайшее время. Из-за того, что работы по этапа 2020 г. завершили досрочно, начали приводить в порядок улицы из перечня будущего года.

— Мы идём в графике с опережением. Особое внимание уделяется качеству ремонта. Только после завершения лабораторных исследований новых трасс принимаем объекты для дальнейшего финансирования, — рассказал вице-мэр Краснодара Артём Доронин.

Всего по нацпроекту в 2021 г. в Краснодаре намечено отремонтировать 62 участка дорог общей протяженностью 79 километров.

В 2020 году в рамках нацпроекта выполнили ремонт 69 участков городских дорог общей протяженностью более 75 км.