В Краснодарском крае меры поддержки кинотеатров включены в региональный план восстановления экономики

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Сейчас в краевом министерстве культуры разрабатывается порядок и критерии предоставления такой поддержки.

- Поправки будут внесены в краевой бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. После этого начнется отбор заявок на предоставление субсидий. На поддержку отрасли в общей сложности планируется потратить более 14 с половиной миллионов рублей,- сообщает администрация Кубани.

Это станет частью плана восстановления экономики региона. Этот документ содержит в себе антикризисные меры для поддержки наиболее пострадавших от пандемии направлений.

В связи с пандемией COVID 19 и режимом повышенной готовности, действующим в крае, проведение массовых и развлекательных мероприятий остается под запретом. Это сильно ударило по индустрии развлечений. Уже достаточно давно не работают кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных центрах.