На Кубани к тюремному сроку приговорен виновник смертельного ДТП с мотоциклом и поездом

Фото мэрии Сочи

В Крымском районным суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя станицы Нижнебаканской.

Мужчина обвиняется в грубом нарушении правил дорожного движения, из-за которого погиб человек.

17 мая 2019 подсудимый, будучи пьяным, и не имея водительского удостоверения своем мотоцикле «STELS 250 ENDURO» перевозил своего брата. Оба мужчины при этом были без защитных шлемов.

Пытаясь проехать по пешеходному переходу на станции Баканская, водитель мотоцикла на полном ходу врезался в первый вагон проходившего электропоезда «Ласточка»,ехавшего из Новороссийска в Ростов. В результате ДТП пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

На суде мотоциклист полностью признал вину.

-С учетом раскаяния подсудимого, а также возмещения морального вреда потерпевшим, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении,- сообщает пресс-служба краевого суда.